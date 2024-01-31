Российский ИБ-разработчик обновил программу для защиты от утечки данных Solar Dozor

ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar Dozor — 7.11

Solar Dozor предотвращает утечки данных и защищает от корпоративного мошенничества. В ее новой версии — 7.11 — появились важные опции. Одна из них — контроль информации, которую передают по видео-конференц-связи (ВКС) или в мессенджерах.

Один из самых распространенных каналов утечки информации — конфиденциальные данные на экране монитора. Например, во время звонка по ВКС или в мессенджерах сотрудники организаций могут открывать на экране документы и показывать их содержимое. Новая версия Solar Dozor 7.11 контролирует эти каналы передачи данных и выявляет факты неправомерного разглашения конфиденциальной информации.

Другая важная функция новой версии — защита от квишинга. Руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар» Илья Лушин объясняет, как это работает: «В конце прошлого года мы наблюдали кратный рост квишинга — разновидности фишинга, когда для маскировки вредоносных ссылок используют QR-коды. Например, сотрудник получает письмо от коллеги или руководителя с просьбой перейти по QR-коду и после перехода по ссылке лишается доступа к системе, а злоумышленник получает доступ к корпоративному аккаунту для кражи данных. Кроме того, злоумышленники, используя специальные утилиты, могут преобразовать в QR-код конфиденциальную информацию для последующей скрытой её передачи третьим лицам. В Solar Dozor 7.11 мы добавили возможность распознавания QR-кодов, что позволяет получить контроль над данными, передаваемыми в трафике в QR-кодах».

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Еще одно нововведение версии Solar Dozor 7.11— интеграционный модуль Multi Connector. Он может: интегрироваться в SIEM-, SOAR-, XDR-, IRP-системы заказчика для удаленного управления событиями, инцидентами и сообщениями, изменения их статуса и типа угрозы;

выгружать события или инциденты;

разблокировать заблокированные сообщения.

Начиная с версии 7.11, Solar Dozor обрабатывает в два раза больше изображений в секунду. При этом загрузка оперативной памяти сократилась вдвое, а нагрузка на процессор снизилась на 20%.

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