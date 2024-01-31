Жители Краснодарского края за год взяли автокредиты на сумму 5,16 млрд рублей

В декабре 2023 года на Кубани оформили 3,09 тыс. автокредитов на сумму 5,16 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро сообщило, что за последний год объемы выданных автокредитов выросли на 96%, а количество — на 57%. В декабре 2022 года россияне оформили 40,07 тыс. кредитов на автомобили на сумму 49,12 млрд руб. Средний чек займов в 2022-м составлял 1,23 млн рублей и за год вырос примерно на 25%.

На первом месте по объемам выдачи автокредитов среди регионов РФ оказалась Москва. В декабре 2023 года в столице выдали 5 тыс. кредитов на сумму 10,06 млрд рублей. Второе место заняла Московская область — 4,5 тыс. кредитов на 8,24 млрд рублей, на третьей строчке оказался Санкт-Петербург — 3,16 тыс. кредитов на 5,71 млрд рублей, а четвертое место у Краснодарского края — 3,09 тыс. кредитов на 5,16 млрд рублей.

Ростовская область расположилась на седьмой строчке в рейтинге по объемам выданных автокредитов (1,8 тыс. кредитов на 2,72 млрд рублей), а Ставропольский край — на 12 месте (1,3 тыс. кредитов на 2,05 млрд рублей).