В Краснодаре пройдет чаепитие с философом

Как рассказали организаторы, в начале XX века Хайдеггер сначала готовился стать богословом и священником. Но потом восстал против метафизики и заявил об историческом моменте перехода к постметафизической цивилизации, которую нужно основывать на принципах «Другого начала».

Тем временем священник и теолог Бонхеффер создает «Церковь сопротивления» и учит о Христе после «смерти Бога», а также организует покушение на Гитлера. И узник концлагеря Сартр разрабатывает учение о светской атеистической «духовности» и отказывается от Нобелевской премии.

Подробнее обо всем этом и много другом слушатели узнают на встрече. Начало в 17:00, запись здесь. Чайная находится по адресу улица Седина, 17.