В Краснодаре пройдет чаепитие с философом
В чайном клубе «Шаманика» в Краснодаре 28 января пройдет чаепитие с философом Алексеем Верзуновым
На встрече участники поговорят о трех моделях духовности, предложенных Хайдеггером, Бонхеффером и Сартром.
Как рассказали организаторы, в начале XX века Хайдеггер сначала готовился стать богословом и священником. Но потом восстал против метафизики и заявил об историческом моменте перехода к постметафизической цивилизации, которую нужно основывать на принципах «Другого начала».
Тем временем священник и теолог Бонхеффер создает «Церковь сопротивления» и учит о Христе после «смерти Бога», а также организует покушение на Гитлера. И узник концлагеря Сартр разрабатывает учение о светской атеистической «духовности» и отказывается от Нобелевской премии.
Подробнее обо всем этом и много другом слушатели узнают на встрече. Начало в 17:00, запись здесь. Чайная находится по адресу улица Седина, 17.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 27 января пройдет лекция Киры Кац «Матрица: мы в ней или она в нас?». Вместе с киноэкспертом слушатели попробуют разобраться, что не так с четвертым фильмом, узнают, какие пасхалки приготовили создатели, поймут, как сага Вачовски повлияла на наши жизни.