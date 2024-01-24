В Краснодаре на выходных пройдут лекции о вреде гаджетов и нарциссизме

27 января в 18:00 стартует встреча «Как действуют на нас гаджеты? Польза или вред?». Вместе с Дмитрием Галтеловым слушатели обсудят, что такое гаджеты, что происходит с организмом во время взаимодействия с ними, подберут оптимальный временной диапазон в работе с ним.

28 января в 14:00 начнется лекция Ольги Чумаковой «Моральные дилеммы, или Как выбрать меньшее из зол».

Программа:

Социальные нормы поведения и наши ценности — может ли последнее передаваться по наследству?

Теория нравственного развития и те самые моральные дилеммы — всегда ли есть правильный выбор?

Что делать, если никак не хочется принимать решение и делать выбор — не Буриданов осел ли я?

28 января в 16:00 можно посетить лекцию Екатерины Главан «Нарциссизм: цветы жизни».

Программа:

нарциссы это не те, кто вы думаете;

суть и формы нарциссизма;

как роздается нарцисс;

любовь и ненависть нарцисса.

Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Кроме того, 27 января пройдет лекция Киры Кац «Матрица: мы в ней или она в нас?». Вместе с киноэкспертом слушатели попробуют разобраться, что не так с четвертым фильмом, узнают, какие пасхалки приготовили создатели, поймут, как сага Вачовски повлияла на наши жизни.