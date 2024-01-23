Исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов заявил, что туристическая инфраструктура в городах Дагестана уже переполнена. Из-за этого жизнь местных стала менее комфортной — продукты дорожают, на улицах появляются пробки. Каспийский курорт «Каякент» должен стать хабом для будущего национального туристического маршрута «Легенды Дагестана», концепцию которого представил Аветов и его фирма.

«Мы очень рассчитываем, что в 2024 году будет обеспечено финансирование мастер-плана Каспийского курорта «Каякент», и вторым этапом будет развитие структурных преобразований по национальному маршруту», — сказал Аветов.

Территория курорта «Каякент» составит 5 тыс. гектар. Стоимость строительства оценивают в 1 трлн рублей. Предполагается, что проект создаст 110 тыс. рабочих мест.