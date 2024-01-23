Возведение курорта на Каспийском море между Махачкалой и Дербентом оценили в 1 трлн рублей
В Дагестане планируют построить курорт «Каякент» на 50 тыс. гостиничных номеров
Исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов заявил, что туристическая инфраструктура в городах Дагестана уже переполнена. Из-за этого жизнь местных стала менее комфортной — продукты дорожают, на улицах появляются пробки. Каспийский курорт «Каякент» должен стать хабом для будущего национального туристического маршрута «Легенды Дагестана», концепцию которого представил Аветов и его фирма.
«Мы очень рассчитываем, что в 2024 году будет обеспечено финансирование мастер-плана Каспийского курорта «Каякент», и вторым этапом будет развитие структурных преобразований по национальному маршруту», — сказал Аветов.
Территория курорта «Каякент» составит 5 тыс. гектар. Стоимость строительства оценивают в 1 трлн рублей. Предполагается, что проект создаст 110 тыс. рабочих мест.
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»:
Курорт «Каякент» будет разделен на 12 функциональных зон:
- всероссийский детский центр «Дагестан»;
- бальнеологический курорт;
- социальная инфраструктура и современные постройки;
- гостиницы с высокой и средней ценовой категорией;
- охранно-природные территории озера «Папас»;
- многофункциональный деловой центр;
- зона агротуризма;
- зона большого спорта, где будет задействован олимпийский резерв;
- гольф-клуб с апартаментами;
- аэродромом для легкомоторных самолетов;
- зона коммунально-бытового обслуживания;
- база отдыха и реабилитации МЧС.
Начать строительство курорта планировали еще в 2023 году.
Как писали Юга.ру, прогнозируемая стоимость курорта «Новая Анапа» на площади 937 га уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей. Конкурс по разработке выиграла московская компания. Воплотить проект в жизнь хотели еще 15 лет назад. Эксперт Леонид Курагин рассказал, что «фактически это будет целый город-курорт». Там появятся не только места размещения, но и субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы.