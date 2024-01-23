Возведение курорта на Каспийском море между Махачкалой и Дербентом оценили в 1 трлн рублей

Дагестан, Вся Россия

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  • Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Дагестане планируют построить курорт «Каякент» на 50 тыс. гостиничных номеров

Исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов заявил, что туристическая инфраструктура в городах Дагестана уже переполнена. Из-за этого жизнь местных стала менее комфортной — продукты дорожают, на улицах появляются пробки. Каспийский курорт «Каякент» должен стать хабом для будущего национального туристического маршрута «Легенды Дагестана», концепцию которого представил Аветов и его фирма.

«Мы очень рассчитываем, что в 2024 году будет обеспечено финансирование мастер-плана Каспийского курорта «Каякент», и вторым этапом будет развитие структурных преобразований по национальному маршруту», — сказал Аветов.

Территория курорта «Каякент» составит 5 тыс. гектар. Стоимость строительства оценивают в 1 трлн рублей. Предполагается, что проект создаст 110 тыс. рабочих мест.

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Курорт «Каякент» будет разделен на 12 функциональных зон:

  • всероссийский детский центр «Дагестан»;
  • бальнеологический курорт;
  • социальная инфраструктура и современные постройки;
  • гостиницы с высокой и средней ценовой категорией;
  • охранно-природные территории озера «Папас»;
  • многофункциональный деловой центр;
  • зона агротуризма;
  • зона большого спорта, где будет задействован олимпийский резерв;
  • гольф-клуб с апартаментами;
  • аэродромом для легкомоторных самолетов;
  • зона коммунально-бытового обслуживания;
  • база отдыха и реабилитации МЧС.

Начать строительство курорта планировали еще в 2023 году.

Как писали Юга.ру, прогнозируемая стоимость курорта «Новая Анапа» на площади  937 га уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей. Конкурс по разработке выиграла московская компания. Воплотить проект в жизнь хотели еще 15 лет назад. Эксперт Леонид Курагин рассказал, что «фактически это будет целый город-курорт». Там появятся не только места размещения, но и субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы.

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