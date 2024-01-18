Горы, звезды, тобогган: на курорте «Роза Хутор» появилось новое зимнее развлечение

Гости курорта «Роза Хутор» смогут прокатиться под звездным небом на специальных санях — тобоггане

Спуститься по отдельной освещенной трассе на санях можно с воскресенья по вторник с 19:00 до 23:00.

Саночная трасса стартует с отметки «Беседка» (1350 метров над уровнем моря) в нескольких минутах ходьбы от верхней станции подъемника «Заповедный лес». Ориентир — кафе «Йети». Финиш — в Горной Олимпийской деревне (1100 метров) на верхней станции канатной дороги «Олимпия». Протяженность трассы — 2 км, перепад высот — 180 метров.

В дни работы аттракциона вечернее катание на лыжах и сноуборде на отведенном для нового развлечения участке отменят.

Купить билеты на аттракцион можно заранее на сайте или в кассах курорта.