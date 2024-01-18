Горы, звезды, тобогган: на курорте «Роза Хутор» появилось новое зимнее развлечение
Гости курорта «Роза Хутор» смогут прокатиться под звездным небом на специальных санях — тобоггане
Спуститься по отдельной освещенной трассе на санях можно с воскресенья по вторник с 19:00 до 23:00.
Саночная трасса стартует с отметки «Беседка» (1350 метров над уровнем моря) в нескольких минутах ходьбы от верхней станции подъемника «Заповедный лес». Ориентир — кафе «Йети». Финиш — в Горной Олимпийской деревне (1100 метров) на верхней станции канатной дороги «Олимпия». Протяженность трассы — 2 км, перепад высот — 180 метров.
В дни работы аттракциона вечернее катание на лыжах и сноуборде на отведенном для нового развлечения участке отменят.
Купить билеты на аттракцион можно заранее на сайте или в кассах курорта.
Тобогган получил широкое распространение в конце XIX века. Так называли бесполозные сани из нескольких скрепленных вместе досок с загнутым передом. Североамериканские индейцы использовали их для перевозки грузов и людей. На курорте «Роза Хутор» используют деревянные сани с полозьями, на которых катаются вдвоем или самостоятельно.
Стоимость часового катания в этом сезоне — 2650 рублей для взрослых и 2950 рублей для взрослого с ребенком. В билет входит ски-пасс на подъёмники «Олимпия» (1 подъём и 1 спуск) и «Заповедный Лес» (безлимитый), прокат саней и защитного шлема, которые выдают в здании «Роза Приют» у верхней станции «Олимпии».
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Для катания на санях необходимо:
- надеть защитный шлем;
- использовать специальную экипировку — накладки на спину, запястья, перчатки, наколенники, налокотники, защитные очки или маски;
- надежно закрепить свободную одежду.
Дети от 10 лет до 14 лет могут кататься на тобоггане в сопровождении взрослых.
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