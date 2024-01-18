Горы, звезды, тобогган: на курорте «Роза Хутор» появилось новое зимнее развлечение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Гости курорта «Роза Хутор» смогут прокатиться под звездным небом на специальных санях — тобоггане

Спуститься по отдельной освещенной трассе на санях можно с воскресенья по вторник с 19:00 до 23:00. 

Саночная трасса стартует с отметки «Беседка» (1350 метров над уровнем моря) в нескольких минутах ходьбы от верхней станции подъемника «Заповедный лес». Ориентир — кафе «Йети». Финиш — в Горной Олимпийской деревне (1100 метров) на верхней станции канатной дороги «Олимпия». Протяженность трассы — 2 км, перепад высот — 180 метров. 

В дни работы аттракциона вечернее катание на лыжах и сноуборде на отведенном для нового развлечения участке отменят.

Купить билеты на аттракцион можно заранее на сайте или в кассах курорта.

Тобогган получил широкое распространение в конце XIX века. Так называли бесполозные сани из нескольких скрепленных вместе досок с загнутым передом. Североамериканские индейцы использовали их для перевозки грузов и людей. На курорте «Роза Хутор» используют деревянные сани с полозьями, на которых катаются вдвоем или самостоятельно.

Стоимость часового катания в этом сезоне — 2650 рублей для взрослых и 2950 рублей для взрослого с ребенком. В билет входит ски-пасс на подъёмники «Олимпия» (1 подъём и 1 спуск) и «Заповедный Лес» (безлимитый), прокат саней и защитного шлема, которые выдают в здании «Роза Приют» у верхней станции «Олимпии».

Едем в горы Сочи:

Для катания на санях необходимо:

  • надеть защитный шлем;
  • использовать специальную экипировку — накладки на спину, запястья, перчатки, наколенники, налокотники, защитные очки или маски;
  • надежно закрепить свободную одежду.

Дети от 10 лет до 14 лет могут кататься на тобоггане в сопровождении взрослых.

Если вы планируете отдых в горах Сочи, изучите эти обзоры:

Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Роза Хутор Сочи

Новости

В Анапе запретили купаться на одном из пляжей в Крещение
Крушение самолета, танцующая селедка, большая гонка. Что смотреть в кино в Краснодаре с 18 января
В Крещенскую ночь в Краснодаре морозов не будет. Напоминаем 12 мест для купаний
ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца
Морской порт Сочи хотят сдать в аренду за 25,7 млн рублей в год
Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита. В ЗАГСе Краснодарского края назвали самые необычные имена новорожденных

Лента новостей

Реклама на сайте