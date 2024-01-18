Сёла Новокубанского района подключили к 4G МегаФона
Устойчивый сигнал и мобильный интернет на скорости 20 Мбит/с поможет жителям населенных пунктов Передового, Радищево и Марьинского оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами
В этих поселениях Новокубанского района с более чем столетней историей совокупно проживает около тысячи человек.
Инженеры установили телеком-оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи, чтобы высокоскоростным мобильным интернетом пользовались не только местные жители, но и путешественники. Например, в Радищево можно встретить сохранившийся древний родник, который ранее был единственным источником питьевой воды в селе. Сейчас на этом месте образовался яр. По словам жителей, вода здесь вкусная и целебная.
Больше интересных мест для путешествий:
Также абоненты оператора смогут совершать звонки через интернет с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE). Голосовой поток проходит через канал 4G — это означает, что пользователь может разговаривать по мобильному и в то же время отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или просматривать ленту соцсети. VoLTE не влияет на стоимость услуг, звонки расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.
«Мы продолжаем наращивать инфраструктуру в небольших поселениях, чтобы упростить абонентам получение цифровых сервисов. Например, воспользоваться госуслугами, пройти обучающий курс, получить налоговый вычет — то, что можно сделать с помощью смартфона и мобильного интернета. Текущая скорость загрузки данных в поселениях позволяет за секунды скачать любое приложение и воспользоваться им», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.
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