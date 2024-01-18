Сёла Новокубанского района подключили к 4G МегаФона

Устойчивый сигнал и мобильный интернет на скорости 20 Мбит/с поможет жителям населенных пунктов Передового, Радищево и Марьинского оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами

В этих поселениях Новокубанского района с более чем столетней историей совокупно проживает около тысячи человек.

Инженеры установили телеком-оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи, чтобы высокоскоростным мобильным интернетом пользовались не только местные жители, но и путешественники. Например, в Радищево можно встретить сохранившийся древний родник, который ранее был единственным источником питьевой воды в селе. Сейчас на этом месте образовался яр. По словам жителей, вода здесь вкусная и целебная.