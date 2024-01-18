Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение современной пьесы «Леха»
В краснодарском частном театре «Шардам» 19 января пройдет вечер монопьес
Зрители услышат отрывки из трех современных произведений и смогут полностью прочитать поэтическую пьесу Юлии Поспеловой «Леха». Главный герой последней — пожилой мужчина со склонностью нелепо шутить. Его главная гордость — старая «копейка». Жизнь Лехи наполнена конфликтами, драмами и радостью.
26 января состоится читка пьесы «Лампочки» Анастасии Малейко. Вместе с автором участники поразмышляют о любви и ее опасностях, природе творчества и интенсивности жизни.
Начало в 20:00. Стоимость участия 400 рублей. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.
Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 21 января посмотреть и обсудить фильм «Седьмая печать» 1957 года. Это чёрно-белая авторская лента шведского режиссёра Ингмара Бергмана в жанре философской притчи. В основу положена его одноактная пьеса «Роспись по дереву».