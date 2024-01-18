Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение современной пьесы «Леха»

Зрители услышат отрывки из трех современных произведений и смогут полностью прочитать поэтическую пьесу Юлии Поспеловой «Леха». Главный герой последней — пожилой мужчина со склонностью нелепо шутить. Его главная гордость — старая «копейка». Жизнь Лехи наполнена конфликтами, драмами и радостью.

26 января состоится читка пьесы «Лампочки» Анастасии Малейко. Вместе с автором участники поразмышляют о любви и ее опасностях, природе творчества и интенсивности жизни.

Начало в 20:00. Стоимость участия 400 рублей. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.