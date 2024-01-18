Крушение самолета, танцующая селедка, большая гонка. Что смотреть в кино в Краснодаре с 18 января

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 18 января

Действие военной драмы «Воздух» происходит в период Великой Отечественной войны. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Девушки не совсем понимают, что такое война. Главная героиня драмеди «Танцуй, Селёдка!» — сильная и независимая Жанна. Она родилась в глубинке, но давно переехала в Москву, оставив позади всё. В том числе — непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Неожиданная смерть родственника вынуждает её вернуться, чтобы организовать похороны. Мёртвый отец неожиданно «оживает» и просит провести с Жанной один день. Вместе они отправляются в безумную поездку по местам её детства.

Приключенческая драма «Белая птица: Новое чудо» основана на одноимённом графическом романе Р. Дж. Паласио. Это спин-офф фильма «Чудо» 2017 года. Джулиана Олбанса исключают из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К нему приезжает бабушка и делится с внуком историей своей юности в оккупированной нацистами Франции. В триллере «Из глубины» самолет попадает в турбулентность и терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а немногочисленные выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Между пассажирами начинается борьба за выживание. Спортивная драма «Большая гонка. Ауди против Лянчи» рассказывает историю знаменитого противостояния итальянской и немецкой марок авто. Битва двух концернов происходит на чемпионате мира по ралли 1983 года. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. В драматическом триллере «Остров изгоев» супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие. Но вместо райского отдыха их ждет настоящее испытание. После крушения корабля они оказываются на необитаемом острове недалеко от Антарктиды, где шансы на выживание ничтожно малы.

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В криминальном триллере «Дорога в один конец» водителю дают задание отвезти ничего не подозревающего пассажира в место, где ему грозит смерть. По пути он борется с муками совести, пытаясь найти правильное решение. Хоррор «Вкус страха» — альманах короткометражных фильмов ужасов, объединенных общей темой призраков. Жители мегаполиса в своей обычной жизни сталкиваются с потусторонними явлениями и паранормальными сущностями. В хорроре «Вурдалак» эмиссар короля Франции маркиз д’Юрфе заблудился в темном лесу и забрел в мрачную чащу. Там он наткнулся на один-единственный дом, где его и приютили. Обитатели оказались весьма гостеприимными, но и одновременно загадочными.