Краснодарцев приглашают на лекцию «Как клоунада помогает быть собой»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexas_Fotos сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Alexas_Fotos сайта pixabay.com

В Краснодаре 19 января состоится лекция «Как клоунада помогает быть собой» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Ее проводит Евгения Гринько — тренер по публичным выступлениям и сторителлингу, актриса иммерсивного театра, клоунесса. Она расскажет, как искусство клоунады учит быть честным с собой, выстраивать гармоничные отношения с окружающими, убирать излишнюю драму и страдания из жизни и привносить легкость и юмор.

По словам организаторов, лекция будет полезна тем, кто заинтересован в улучшении качества жизни и отношений.

Лекция состоится по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 4 февраля впервые выступят Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna. Коллектив исполнит концерт «Симфония № 9 Антона Брукнера». 

Афиша Лекции Образование отдых Развлечения

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