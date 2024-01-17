Краснодарцев приглашают на лекцию «Как клоунада помогает быть собой»

В Краснодаре 19 января состоится лекция «Как клоунада помогает быть собой» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Ее проводит Евгения Гринько — тренер по публичным выступлениям и сторителлингу, актриса иммерсивного театра, клоунесса. Она расскажет, как искусство клоунады учит быть честным с собой, выстраивать гармоничные отношения с окружающими, убирать излишнюю драму и страдания из жизни и привносить легкость и юмор.

По словам организаторов, лекция будет полезна тем, кто заинтересован в улучшении качества жизни и отношений.

Лекция состоится по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.