Краснодарцев приглашают на лекцию «Мне не лень!»

В Краснодаре 12 января состоится лекция «Мне не лень!» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Программа:

что такое прокрастинация;

почему «заставить себя» не работает;

как научиться справляться с прокрастинацией без насилия над собой;

как сформировать рутину привычек, чтобы весь этот год следовать к своим целям.

«Эта лекция для тех, кто каждый день планирует лечь спать пораньше, но выключает сериал под утро, кто начинает работать только перед дедлайном и для тех, кто использовал годовой абонемент в спортзал всего раз», — рассказали организаторы.

Встречу проводит Евгения Кужильная — психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее Коваленко 11 января состоится встреча с коллекционером Ириной Паршиковой «Симфония стекла». По словам организаторов, после нее участники по-другому станут смотреть на привычные хрустальные и стеклянные предметы.