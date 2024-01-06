В Краснодаре состоится лекция о психологии отношений

В краснодарском центре «Люди-Игры» 6 января пройдет лекция-практикум «Мужскоженское: Реальные отношения или то, о чем обычно не говорят»

Лекцию проведет психолог и телесно-ориентированный терапевт Андрей Львов. На мероприятии поговорят об отношениях, обсудят специфику циклов взаимоотношений, расскажут об обмене энергией с партнером.

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