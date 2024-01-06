В Краснодаре состоится лекция о психологии отношений

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В краснодарском центре «Люди-Игры» 6 января пройдет лекция-практикум «Мужскоженское: Реальные отношения или то, о чем обычно не говорят»

Лекцию проведет психолог и телесно-ориентированный терапевт Андрей Львов. На мероприятии поговорят об отношениях, обсудят специфику циклов взаимоотношений, расскажут об обмене энергией с партнером.

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Встреча пройдет 6 января с 17:00 до 18:30 по адресу: улица Красноармейская, 45 (вход в арку, летник слева). Билеты можно приобрести здесь. Стоимость входа — 500 рублей. Подробности можно узнать по телефону: +7-993-316-10-43.

Напомним, что 6 января в Краснодаре состоится лекция по философии «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография».

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