Краснодарцев приглашают на лекцию по философии
В Краснодаре 6 января состоится лекция по философии «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография»
В субботу, 6 января, в Краснодаре пройдет лекция по философии от Федора Смолякова «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография».
Организаторы — проект Renaissance. Стоимость билета 500 рублей, есть льготный тариф — 400 рублей.
Мероприятие пройдет на улице Красной, 100 (lighthouse_artspace).
Билеты и другая информация по ссылке.
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