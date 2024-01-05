Краснодарцев приглашают на лекцию по философии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя javier trueba с сайта unsplash.com
    © Фото пользователя javier trueba с сайта unsplash.com

В Краснодаре 6 января состоится лекция по философии «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография»

В субботу, 6 января, в Краснодаре пройдет лекция по философии от Федора Смолякова «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография».

Организаторы — проект Renaissance. Стоимость билета 500 рублей, есть льготный тариф — 400 рублей.

Мероприятие пройдет на улице Красной, 100 (lighthouse_artspace).

Билеты и другая информация по ссылке.

Новый год 2024 в Краснодаре:

Напомним, со 2 по 6 января краснодарцы могут посетить мастер-классы в Японском саду. Подробная афиша здесь. И, как недавно писали Юга.ру, 14 и 21 января в Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове.

Афиша Краснодар Образование

Новости

На дорогах Сочи появятся 25 экологичных автобусов
В Сочи прогнозируют подъемы уровня воды в реках
Краснодарцев приглашают на лекцию по философии
В 2023 году в Краснодарском крае отдохнули 18,6 млн человек — губернатор
В Краснодаре с 6 по 9 января проведут рождественские богослужения
На трассе под Геленджиком оползень разрушил дорогу

Лента новостей

Реклама на сайте