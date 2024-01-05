Краснодарцев приглашают на лекцию по философии

В Краснодаре 6 января состоится лекция по философии «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография»

В субботу, 6 января, в Краснодаре пройдет лекция по философии от Федора Смолякова «Жиль Делез и Феликс Гваттари: перекрестная биография».

Организаторы — проект Renaissance. Стоимость билета 500 рублей, есть льготный тариф — 400 рублей. Мероприятие пройдет на улице Красной, 100 (lighthouse_artspace). Билеты и другая информация по ссылке.

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