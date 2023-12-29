ГК ТОЧНО подарила квартиру в Краснодаре многодетной семье

28 декабря в ТРЦ «Галерея» девелопер организовал большой праздник для жителей Краснодара, а его главными героями стали участники розыгрыша. В нем участвовали все клиенты компании, которые приобрели квартиру в одном из жилых комплексов ТОЧНО с 1 августа по 20 декабря 2023 года. Такую акцию застройщик провел в честь своего десятилетнего юбилея.

Компания реализует свои проекты в пяти городах Краснодарского края, Белгороде, Крыму, а в следующем году начинает строительство объектов в Татарстане, поэтому на мероприятии собрались более 300 человек из разных точек страны: на праздник приехали клиенты ТОЧНО не только из ЮФО, но и из Нальчика, Луганска и даже Сургута. Те, кто не смог присутствовать лично, могли посмотреть прямую трансляцию на ютуб-канале застройщика.