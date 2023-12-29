ГК ТОЧНО подарила квартиру в Краснодаре многодетной семье
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) подвел итоги розыгрыша квартиры в микрорайоне «Родные Просторы» в Краснодаре
28 декабря в ТРЦ «Галерея» девелопер организовал большой праздник для жителей Краснодара, а его главными героями стали участники розыгрыша. В нем участвовали все клиенты компании, которые приобрели квартиру в одном из жилых комплексов ТОЧНО с 1 августа по 20 декабря 2023 года. Такую акцию застройщик провел в честь своего десятилетнего юбилея.
Компания реализует свои проекты в пяти городах Краснодарского края, Белгороде, Крыму, а в следующем году начинает строительство объектов в Татарстане, поэтому на мероприятии собрались более 300 человек из разных точек страны: на праздник приехали клиенты ТОЧНО не только из ЮФО, но и из Нальчика, Луганска и даже Сургута. Те, кто не смог присутствовать лично, могли посмотреть прямую трансляцию на ютуб-канале застройщика.
Прежде чем перейти к кульминации вечера, 10-ти участникам акции, находившимся на мероприятии, подарили стильную бытовую технику: от кофемашины до телевизора. Выбирали счастливчиков случайным образом: дети из зала вытягивали имена призеров из специальной вазы.
Счастливым обладателем главного приза — квартиры в Краснодаре — стал отец троих детей из Москвы. Он вместе с родными подключился по видеосвязи из столицы, поделился своими эмоциями и поблагодарил ГК ТОЧНО за новогоднее чудо.
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Однокомнатная квартира в перспективном самодостаточном микрорайоне «Родные Просторы» с большим парком, детскими садами, школой, поликлиникой, храмом и большим фитнес-центром, стала отличным подарком к Новому году для многодетной семьи.
Как писали Юга.ру, 15 декабря стартовали продажи жилья в самом большом жилом комплексе ГК ТОЧНО «Первое место».