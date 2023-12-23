Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Амели»

Детские годы главной героини проходят в вымышленном мире и одиночестве. У неё нет друзей, поэтому она постоянно фантазирует и разговаривает со своим воображаемым другом — крокодилом. Став взрослой, Амели покидает отчий дом. Она работает в кафе «Две мельницы» на Монмартре и несколько раз пробует завязать любовные отношения с мужчинами. Случайно Амели находит в ванной комнате тайник, в котором лежит жестяная коробка с оловянными солдатиками, стеклянными шариками и другими детскими безделушками. Выясняется, что всё это принадлежало мальчику, жившему когда-то в её квартире. Сейчас ему уже больше 50 лет. Амели решает вернуть коробку владельцу.

Главную роль в романтической комедии исполнила Одри Тоту. Лента заняла второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном в 2010 году журналом Empire.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 18:00. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

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