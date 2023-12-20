МегаФон повысил качество мобильной связи в Кропоткине
Оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в административном центре Кавказского района Краснодарского края
После проведённых работ сигнал мобильной связи улучшился внутри жилых домов, торговых центров и других помещений.
Кропоткин назвали в честь русского революционера, теоретика анархизма, учёного-географа Петра Алексеевича Кропоткина. Город расположен на правом возвышенном берегу реки Кубань в 145 км от Краснодара. Это один из главных транспортных узлов края: здесь пересекаются важные железнодорожные и автомобильные направления и проживают около 80 тыс. человек.
Этот южный город привлекает историей: на его территории расположен памятник князя Кропоткина, Свято-Покровский собор 1913 года, 16 курганов бронзового века и средневековья, памятники военных лет, историко-краеведческий музей, парки и аллеи.
С начала года кропоткинцы прокачали свыше 1,8 ТБ информации — на 16% выше прошлогоднего показателя. Если такой объём данных перевести в видео Full HD, его можно смотреть онлайн непрерывно в течение 34 лет.
Также за почти 12 месяцев городские абоненты проговорили по телефону 10,5 млн минут, что равно 77,5 годам непрерывного диалога. При этом голосовой трафик в сети LTE вырос на 8%. Благодаря технологии VoLTE (голос поверх LTE) соединение с собеседником происходит быстрее, а голос звучит чище.
«Мобильный трафик продолжает расти от года к году: как в столице региона, так и в Кропоткине. Современные телеком—сервисы способствуют развитию местности, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников. По результатам замеров инженеров компании, средняя скорость передачи данных сейчас — 15 Мбит/с, а пиковая достигает 75 Мбит/с.Этого достаточно, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, загружать карты, смотреть фильмы и сериалы», — комментирует Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.