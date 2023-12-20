МегаФон повысил качество мобильной связи в Кропоткине

Кропоткин назвали в честь русского революционера, теоретика анархизма, учёного-географа Петра Алексеевича Кропоткина. Город расположен на правом возвышенном берегу реки Кубань в 145 км от Краснодара. Это один из главных транспортных узлов края: здесь пересекаются важные железнодорожные и автомобильные направления и проживают около 80 тыс. человек.

Этот южный город привлекает историей: на его территории расположен памятник князя Кропоткина, Свято-Покровский собор 1913 года, 16 курганов бронзового века и средневековья, памятники военных лет, историко-краеведческий музей, парки и аллеи.