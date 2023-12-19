В Краснодаре покажут фильм «Крик. Ночь перед рождеством»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре 21 декабря в прокат выйдет фильм ужасов «Крик. Ночь перед рождеством»

20 декабря в 20:00 в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится предпоказ американского хоррора «Крик. Ночь перед Рождеством». Его оригинальное название It's a Wonderful Knife. 21 декабря фильм официально выйдет в прокат.

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Слэшер снят Тайлером МакИнтайром по мотивам первого «Крика». В франшизе присутствуют ироничный маньяк, зловещая атмосфера, молодежные вечеринки и сюжет с элементами фантастики. 

Действие фильма происходит в канун Рождества в небольшом американском городе. Внезапно в нем появляется одетый в костюм ангела убийца, который начинает расправу над горожанами.

Билеты на кинопремьеру можно приобрести здесь.

Как писали ранее Юга.ру, жители Краснодарского края стали выставлять на продажу вещи в стиле сериала «Слово пацана».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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