В Краснодаре покажут фильм «Крик. Ночь перед рождеством»

В Краснодаре 21 декабря в прокат выйдет фильм ужасов «Крик. Ночь перед рождеством»

20 декабря в 20:00 в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится предпоказ американского хоррора «Крик. Ночь перед Рождеством». Его оригинальное название It's a Wonderful Knife. 21 декабря фильм официально выйдет в прокат.

Слэшер снят Тайлером МакИнтайром по мотивам первого «Крика». В франшизе присутствуют ироничный маньяк, зловещая атмосфера, молодежные вечеринки и сюжет с элементами фантастики. Действие фильма происходит в канун Рождества в небольшом американском городе. Внезапно в нем появляется одетый в костюм ангела убийца, который начинает расправу над горожанами.