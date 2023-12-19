В Большом Сочи заработала мобильная связь «Ростелекома»

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Краснодарский край

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  • Снег в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Снег в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

«Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района и Семеновка Хостинского района Сочи

Современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G), теперь доступна для более 500 человек, проживающих в этих двух населенных пунктах. Они стали первыми объектами, введенными в эксплуатацию во втором этапе федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

«Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) в Краснодарском краес 2021 года. Федеральная программа рассчитана на небольшие населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, где строительство базовых станций для коммерческих операторов нерентабельно.

«Цифровые возможности для малочисленных и удаленных населенных пунктов очень важны как в социальном плане, так и с точки зрения экономического развития территорий. Благодаря инфраструктуре, которая создается в рамках программы УЦН, открываются перспективы для внедрения телемедицины, онлайн-образования, коммерческих сервисов для бизнеса и многое другое. Мы уделяем Сочи особое внимание ввиду его большого значения для туристической отрасли нашей страны и стремимся сделать город-курорт максимально удобным и безопасным в цифровом плане для жителей и гостей», — рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:

В 2024 году национальный цифровой провайдер планирует продолжить работу по обеспечению мобильной связью малых населенных пунктов вокруг города-курорта. Центром компетенций в проекте выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. 

«Мы комплексно и системно трансформируем Сочи в умный город. При этом уделяем внимание и развитию прилегающих территорий. Сегодня, в цифровой век, связь и онлайн-сервисы должны быть нормой для наших граждан вне зависимости от места их проживания. «Ростелеком» — стратегический партнер государствав реализации национальной программы «Цифровая экономика», поэтому наша общая цель — развивать комфортную среду для жителей и отдыхающих Сочи», — заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

  • © Фото предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»
    © Фото предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»

От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»:

За три года «Ростелеком» в Краснодарском крае по программе УЦН 2.0 установил 123 базовые станции. Для подключения их к сети специалисты компании построили оптическую инфраструктуру протяженностью 230 км. В результате более 30 тысяч граждан из 37 муниципальных районов смогли подключиться к мобильной сети и быстрому интернету. Реализация второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до конца 2030 года. 

Локации для установки базовых станций ежегодно определяют с помощью голосования, которое организует Минцифры России на портале госуслуг. Хутора, поселки, села и аулы, получившие наибольшее количество голосов, включают в адресную программу. Всего до 2030 года мобильная связь должна появиться в более чем 24 тыс. населенных пунктах страны.

Подключиться, выбрать тариф, проконсультироваться или заказать доставку сим-карты курьером можно на сайте дочерней компании «Ростелекома» Tele2.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

Мобильная связь Ростелеком Связь Сочи

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