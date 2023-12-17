В центре Краснодаре открылась выставка про Новый год. Вход бесплатный

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

16 декабря в Муниципальном концертном зале (органный зал на Главной городской площади) открылась выставка рисунков на тему Нового года

Пресс-служба мэрии рассказала, что в фойе органного зала открылась выставка рисунков авторов из городов-побратимов Краснодара. Согласно тематике ее назвали «Новый год объединяет» — всего на выставке представлено 150 работ художников из 8 разных стран: России, Китая, Германии, Австралии, Индии, Абхазии, Сербии и Мадагаскара.

Читайте также:

Также здесь можно увидеть рисунки 80 учеников художественных школ Краснодара. Это повод сходить с детьми на выставку работ школьников и подростков, а заодно рассказать и показать традиции празднования Нового года в разных странах мира.

Посетить выставку можно в дни концертов в органном зале, до Нового года, кроме 17 числа, это 22, 23, 24, 27, 28 и 29 декабря. По будням сюда можно прийти с 15:00 до 18:00, а в выходные с 13:00 до 16:00.

В январе прийти можно 5, 7, 13 и 14 января с 13:00 до 16:00.

Читайте также:

С 17 декабря до 15 января краснодарцы могут посетить ежегодную праздничную экспозицию «Время сказочных историй» в галерее творческого объединения «Арт-союз» на Октябрьской, 51. Помимо более 100 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства в одном из залов зрители смогут совершить путешествие в детство, увидев ретро-елку, игрушки и предметы из СССР и постсоветского периода.

Юга.ру писали о том, что в Краснодарском выставочном зале до 20 декабря работает выставка «Зимняя рапсодия». В музее имени Коваленко до 28 января можно сходить на выставку «Иконопись и живопись нового времени», это совместный проект музея и Свято-Троицкого собора.

Афиша Выставки Краснодар Новый год

Все материалы по теме:

Новости

Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются
В центре Краснодаре открылась выставка про Новый год. Вход бесплатный
В Краснодаре выпал снег. Что происходит на дорогах и что видят жители
Рабочая группа Минобороны признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов
В Краснодаре и крае на дорогах местами гололед, водителей просят оставаться дома
В Краснодаре пройдет лекция-спектакль «Новогодние праздники: история и современность»

Лента новостей

Идея подарка на Новый год
14 декабря, 17:07
Идея подарка на Новый год
5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
15 декабря, 10:25 Реклама
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Встречаем Новый Год в горах «Роза Хутор»
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
14 декабря, 15:10 Реклама
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Фоторепортаж

Реклама на сайте