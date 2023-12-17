В центре Краснодаре открылась выставка про Новый год. Вход бесплатный
16 декабря в Муниципальном концертном зале (органный зал на Главной городской площади) открылась выставка рисунков на тему Нового года
Пресс-служба мэрии рассказала, что в фойе органного зала открылась выставка рисунков авторов из городов-побратимов Краснодара. Согласно тематике ее назвали «Новый год объединяет» — всего на выставке представлено 150 работ художников из 8 разных стран: России, Китая, Германии, Австралии, Индии, Абхазии, Сербии и Мадагаскара.
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Также здесь можно увидеть рисунки 80 учеников художественных школ Краснодара. Это повод сходить с детьми на выставку работ школьников и подростков, а заодно рассказать и показать традиции празднования Нового года в разных странах мира.
Посетить выставку можно в дни концертов в органном зале, до Нового года, кроме 17 числа, это 22, 23, 24, 27, 28 и 29 декабря. По будням сюда можно прийти с 15:00 до 18:00, а в выходные с 13:00 до 16:00.
В январе прийти можно 5, 7, 13 и 14 января с 13:00 до 16:00.
С 17 декабря до 15 января краснодарцы могут посетить ежегодную праздничную экспозицию «Время сказочных историй» в галерее творческого объединения «Арт-союз» на Октябрьской, 51. Помимо более 100 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства в одном из залов зрители смогут совершить путешествие в детство, увидев ретро-елку, игрушки и предметы из СССР и постсоветского периода.
Юга.ру писали о том, что в Краснодарском выставочном зале до 20 декабря работает выставка «Зимняя рапсодия». В музее имени Коваленко до 28 января можно сходить на выставку «Иконопись и живопись нового времени», это совместный проект музея и Свято-Троицкого собора.
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