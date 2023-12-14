На международном форуме в Москве проходит День Адыгеи

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал старт Дню республики на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Концепцию стенда региона презентовал министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен. Экспозиция демонстрирует успехи республики в различных отраслях экономики, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.

Перед официальным открытием Дня Адыгеи с экспозицией ознакомился Мурат Кумпилов и почетные гости: председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин, сенаторы СФ РФ Мурат Хапсироков, Александр Наролин, Арсен Каноков, депутаты Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник, Мурат Хасанов и Каплан Панеш.

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На открытии глава Адыгеи рассказал собравшимся об особенностях и достижениях республики, обозначил вектор дальнейшего развития. Он отметил, что власти республики строят социально благополучный регион с адаптивной экономикой, где будут органично сочетаться традиции и инновации.

  • Мурат Кумпилов на выставке-форуме «Россия» в Москве © Фото Алексея Гусева
    Мурат Кумпилов на выставке-форуме «Россия» в Москве © Фото Алексея Гусева

Как писали Юга.ру, глава Адыгеи ответил на вопросы жителей в прямом эфире.

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