Краснодарцев приглашают поучаствовать в перформансе «Эмпатия»

В нем перформеры и музыканты читают сообщения и играют уникальные истории участников. Чтобы стать героем проекта, нужно прислать письмо, адресованное важному человеку, на почту peoplegames2023@gmail.com или в телеграм с пометкой «Эмпатия. Письмо».

«Умение осознавать эмоции и переживания, проговаривать их — способ подружиться с самим собой и почувствовать вкус к жизни по максимуму, а не в полтона. Эмпатия — навык, которыи‌ необходимо вырабатывать и развивать, так же, как, например, речь и письмо. Наш масштабный проект посвящен именно этому процессу», — рассказали органиаторы.

Начало в 18:00. Стоимость участия 2000 рублей, купить билет можно по ссылке. Театр «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.