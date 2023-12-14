Краснодарцев приглашают поучаствовать в перформансе «Эмпатия»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

17 декабря в краснодарском частном театре «Люди-игры» состоится перформанс «Эмпатия»

В нем перформеры и музыканты читают сообщения и играют уникальные истории участников. Чтобы стать героем проекта, нужно прислать письмо, адресованное важному человеку, на почту peoplegames2023@gmail.com или в телеграм с пометкой «Эмпатия. Письмо».

«Умение осознавать эмоции и переживания, проговаривать их — способ подружиться с самим собой и почувствовать вкус к жизни по максимуму, а не в полтона. Эмпатия — навык, которыи‌ необходимо вырабатывать и развивать, так же, как, например, речь и письмо. Наш масштабный проект посвящен именно этому процессу», — рассказали органиаторы.

Начало в 18:00. Стоимость участия 2000 рублей, купить билет можно по ссылке. Театр «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 17 декабря посмотреть и обсудить социально-психологическую драму «Учитель на замену».

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Краснодарцев приглашают поучаствовать в перформансе «Эмпатия»
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