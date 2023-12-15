В Краснодаре на выходных пройдут лекции о конце искусства, Гарри Поттере и рок-н-ролле

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Бенецкой
    © Фото Валерии Бенецкой

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

16 декабря в 15:30 стартует встреча «Понятие «конца искусства» и феномен концептуализации современной эстетики».

Программа:

  • как один немецкий философ предсказал «конец искусства»;
  • эстетика как метакатегория или о потере границ;
  • концептуализм или Чеширский кот? Как Дюшан вещь-самоделку изобрел;
  • почему искусство сегодня — это, прежде всего, идея;
  • как философия к искусству «подшилась»;
  • так все же концепт или «конец».

В 20:00 начнется лекция «Гарри Поттер и влияние режиссеров». Кира Кац поговорит со слушателями о том, какой культурный код принесла в нашу жизнь серия произведений о мальчике-волшебнике и почему его важно посмотреть хотя бы раз, но каждому. Также она расскажет, что нового можно найти в фильмах, когда видел их уже тысячу раз, как режиссеры влияли на франшизу и какие отсылки оставили внутри лент.

17 декабря в 20:00 стартует лекция «От зарождения самого термина рок-н-ролл до конца 60-х годов». Ее проведет музыкант, преподаватель и фронтмен группы «Миханики» Михаил Анисимов.

Программа:

  • возникновение самого термина рок-н-ролл;
  • в каких жанрах и стилях он берет истоки;
  • музыкальные особенности рок-н-ролла;
  • самые ранние представители классического рок-н-ролла: Bill Haney, Elvis Presley, Chuck Berry;
  • какие элементы стали неотъемлемой частью этого стиля.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Колос» 16-17 декабря пройдет новогодний маркет «Гараж-винтаж». Все производители — местные бренды.

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