В Краснодаре на выходных пройдут лекции о конце искусства, Гарри Поттере и рок-н-ролле
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
16 декабря в 15:30 стартует встреча «Понятие «конца искусства» и феномен концептуализации современной эстетики».
Программа:
- как один немецкий философ предсказал «конец искусства»;
- эстетика как метакатегория или о потере границ;
- концептуализм или Чеширский кот? Как Дюшан вещь-самоделку изобрел;
- почему искусство сегодня — это, прежде всего, идея;
- как философия к искусству «подшилась»;
- так все же концепт или «конец».
В 20:00 начнется лекция «Гарри Поттер и влияние режиссеров». Кира Кац поговорит со слушателями о том, какой культурный код принесла в нашу жизнь серия произведений о мальчике-волшебнике и почему его важно посмотреть хотя бы раз, но каждому. Также она расскажет, что нового можно найти в фильмах, когда видел их уже тысячу раз, как режиссеры влияли на франшизу и какие отсылки оставили внутри лент.
17 декабря в 20:00 стартует лекция «От зарождения самого термина рок-н-ролл до конца 60-х годов». Ее проведет музыкант, преподаватель и фронтмен группы «Миханики» Михаил Анисимов.
Программа:
- возникновение самого термина рок-н-ролл;
- в каких жанрах и стилях он берет истоки;
- музыкальные особенности рок-н-ролла;
- самые ранние представители классического рок-н-ролла: Bill Haney, Elvis Presley, Chuck Berry;
- какие элементы стали неотъемлемой частью этого стиля.
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Колос» 16-17 декабря пройдет новогодний маркет «Гараж-винтаж». Все производители — местные бренды.