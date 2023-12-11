В Краснодаре покажут новогодний спектакль «Крабовая (м)истерия»
В Краснодаре 22 декабря состоится показ кукольного спектакля «Крабовая (м)истерия»
В центре сюжета оказываются Эрика и Роберт. Возлюбленные хотят сделать новогодний вечер волшебным, но у судьбы свои планы. Зрителей ждут авторские куклы, интерактивы и розыгрыши подарков.
По словам организаторов, этот спектакль для тех взрослых, которые до сих пор верят в Деда Мороза и стесняются сказать об этом.
Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, кабинет 52.
Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 16 и 17 декабря состоятся премьерные показы спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей». В основе постановки лежит одноименная пьеса знаменитого американского драматурга Дона Нигро.