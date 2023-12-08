Сбер и администрация Краснодарского края обсудили ESG-трансформацию региона

Для обсуждения векторов развития края собрались представители самых различных сфер — от руководителей профильных министерств и успешных бизнес-проектов до экспертов в области экологии, науки, промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Один из актуальных трендов развития в мире — внедрение ESG-принципов. Аббревиатуру ESG (environmental, social, governance) можно расшифровать как «природа, общество, управление». Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. Эти правила основаны на принципах внимательного отношения к окружающей среде, социальной и корпоративной ответственности.

В ходе дискуссии участники обсуждали, как можно развивать новые технологии в экономике и госадминистрировании и как использование принципов ESG может повлиять на их эффективность. В качестве примеров приводили практики различных регионов, в том числе Краснодарского края.