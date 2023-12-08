Сбер и администрация Краснодарского края обсудили ESG-трансформацию региона
Сбер и администрация Краснодарского края рассмотрели внедрение принципов ESG в экономику региона
Для обсуждения векторов развития края собрались представители самых различных сфер — от руководителей профильных министерств и успешных бизнес-проектов до экспертов в области экологии, науки, промышленности, строительства и сельского хозяйства.
Один из актуальных трендов развития в мире — внедрение ESG-принципов. Аббревиатуру ESG (environmental, social, governance) можно расшифровать как «природа, общество, управление». Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. Эти правила основаны на принципах внимательного отношения к окружающей среде, социальной и корпоративной ответственности.
В ходе дискуссии участники обсуждали, как можно развивать новые технологии в экономике и госадминистрировании и как использование принципов ESG может повлиять на их эффективность. В качестве примеров приводили практики различных регионов, в том числе Краснодарского края.
Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко отметила:
«Как крупнейший финансовый институт страны, Сбер начал внедрять ESG-принципы более 15 лет назад. Основные правила ЕSG банк активно применяет в рамках собственных программ и совместных проектов с партнёрами. В итоге это становится существенным фактором в вопросе повышения уровня жизни в крае. В первую очередь Сбер внедрил в своих офисах раздельный сбор ТКО и перешёл на электронный документооборот. Сейчас список подобных мер значительно расширился и позволяет положительно влиять как на экономические процессы, так и на благополучие жителей Кубани».
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Успешным опытом применения ESG-принципов на практике поделился представитель пищевой индустрии, руководитель одного из кубанских предприятий Роман Козырев. Первым этапом стало строительство собственных очистных сооружений. В результате завод имеет комплекс биологической очистки сточных вод, после которого вода приобретает качество питьевой. Причём мощность очистных сооружений позволяет не только закрывать потребность предприятия, но и решать проблему очистки выбросов муниципального образования, в котором находится производство.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев подчеркнул:
«Сегодня банки становятся основным проводником повестки устойчивого развития. Именно лидирующие финансовые организации России формируют модели, в которых быть социально-ответственным становится выгодным. В различных рейтингах Краснодарский край постоянно находится в топ-5 регионов по устойчивому развитию. При этом данная повестка должна стать нормой для предпринимателей Кубани».
В рамках круглого стола участники также обсудили общемировые тренды, влияющие на повестку в области устойчивого развития. Среди них — технологические изменения в традиционных отраслях, экологические вызовы, управление ESG-данными.
Как писали Юга.ру, Сбер в Калмыкии провел дизайн-сессию по применению технологий искусственного интеллекта.