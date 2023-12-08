«Ростелеком» и правительство Ростовской области обсудили результаты и перспективы цифровизации региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и вице-президент «Ростелекома» на юге России, директор Ростовского филиала Сергей Мордасов обсудили результаты и планы цифровой трансформации региона

Особое внимание участники уделили вопросам безопасности. Василий Голубев указал на важность обеспечения для жителей Дона доступа к качественной связи и необходимость продолжить цифровизацию услуг, в том числе — государственных.

«Президент все время возвращается к теме ускорения цифровизации страны. У Ростовской области есть большой потенциал, чтобы сделать наш регион самым активным по темпам цифровизации. Это возможно только в тесном взаимодействии с компанией «Ростелеком», — подчеркнул губернатор.

В числе приоритетных задач «Ростелекома» — максимальное обеспечение оптическим интернетом всего населения Ростовской области. За последние несколько лет компания увеличила охват частного сектора оптикой с 38% до 84%. Провайдер совместно с региональным правительством намерен и дальше развивать это направление и достичь к 2030 году не менее 97% охвата.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование: как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России

«Развитие оптической инфраструктуры в Ростовской области остается для нас ключевым приоритетом. Это тот фундамент, на котором ведется цифровизация региональной экономики. Большую потребность в интернете испытывают люди, проживающие на удаленных территориях и в сельской местности. Поэтому «Ростелеком» в Ростовской области параллельно с выполнением федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» за счет собственных инвестиций реализует широкомасштабный проект по строительству сети в районах и городах области», — отметил вице-президент, директор Ростовского филиала Сергей Мордасов.

«Ростелеком» и правительство Ростовской области много лет совместно ведут цифровую трансформацию всех отраслей региональной экономики. Национальный провайдер подключил к защищенной сети все фельдшерско-акушерские пункты региона, причем более 400 из них — за счет собственных инвестиций. Компания установила в 12 городах области, в том числе в Ростове-на-Дону, системы умного и экономичного освещения. К федеральному порталу Госуслуг, который создал и развивает «Ростелеком», подключено 230 региональных и более 10 тыс. муниципальных услуг.

В числе социальных проектов — цифровая инфраструктура для более ста школ Ростова-на-Дону, Батайска и Шахт. Ростовская область стала первым регионом в России, где «Ростелеком» интегрировал школьные камеры по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в комплекс «Безопасный город». В дальнейшем «Ростелеком» намерен установить и подключить камеры к единой системе видеонаблюдения во всех 1085 школах Ростовской области.

В связи с участившимися кибератаками «Ростелеком» открыл совместно с Донским государственным техническим университетом первый на юге России «Киберполигон», на базе которого ведут учения по отражению кибератак для всех профильных специалистов органов государственной власти.