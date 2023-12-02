В Краснодарском выставочном зале откроется выставка «Сад моей души»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал» https://t.me/artzal23/766
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал» https://t.me/artzal23/766

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 5 декабря откроется выставка «Сад моей души»

На данной выставке будут представлены графика и предметы декоративно-прикладного искусства Оксаны Ведерниковой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал артзала.

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Для создания графики художница использует сухую и масляную пастель, а для предметов декоративно-прикладного искусства — горячую эмаль. Второй древней техникой Ведерникова овладела самостоятельно.

При написании картины художница обращается к жанрам пейзажа и натюрморта, нанося пастель цветными пятнами или штрихами.

Выставка «Сад моей души» продлится до 10 декабря по адресу: улица Рашпилевская, 32.

Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 7 декабря состоится экскурсия «Живопись И. И. Захарова».

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодарском выставочном зале откроется выставка «Сад моей души»
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