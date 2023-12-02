В Краснодарском выставочном зале откроется выставка «Сад моей души»

На данной выставке будут представлены графика и предметы декоративно-прикладного искусства Оксаны Ведерниковой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал артзала.

Для создания графики художница использует сухую и масляную пастель, а для предметов декоративно-прикладного искусства — горячую эмаль. Второй древней техникой Ведерникова овладела самостоятельно.



При написании картины художница обращается к жанрам пейзажа и натюрморта, нанося пастель цветными пятнами или штрихами.

Выставка «Сад моей души» продлится до 10 декабря по адресу: улица Рашпилевская, 32.

Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 7 декабря состоится экскурсия «Живопись И. И. Захарова».