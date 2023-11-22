Беременные женщины Сочи будут участвовать в городском конкурсе «Я супер мама»

Его проведут уже в 13-й раз и посвятят Дню матери. По словам организаторов, конкурс призван популяризировать материнство, показать, что беременность не может помешать процессу самореализации.

За победу в конкурсе будут бороться беременные женщины, в ближайшее время ожидающие второго или третьего ребенка. В программе: самопрезентация, кулинарный, спортивный и хореографический номера, уход за новорожденным, подарок малышу и дефиле.

На празднике также выберут и «Супер папу». Каждый житель города может прийти на семейный праздник с различными конкурсами для будущих родителей.