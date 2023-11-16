В Абхазии фиксируют рекордный рост бронирований отдыха на новогодние праздники. Что происходит?

Ассоциация туроператоров сообщила о высоком спросе на отели Абхазии в Новый год. По данным экспертов, число бронирований в новогодний период увеличилось в 3,5 раза по сравнению с ноябрем 2022 года.

В «Русском Экспрессе» отметили, что от 70 до 90% номеров Абхазии в отелях высокого уровня на Новый год уже проданы. Также на период с 31 декабря по 2 января некоторые объекты размещения уже приостановили продажи.

«В среднем новогодний тур в Абхазию дешевле тура в Сочи на 15-20%, но в пик продаж отдых в Сочи кратно дорожает, так что разница в цене еще больше увеличивается», — рассказали в «Алеан».

По данным туроператоров, новогодний тур в Абхазию с захватом 31 декабря на пять ночей на двоих в четырехзвездочном отеле с завтраком обойдется в 50-60 тыс. рублей.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что такой спрос объясняется ценовой доступностью Абхазии, отсутствием прямых рейсов в Европу и подорожанием туров в Египет на 300%, а в Турцию — на 250%:



«Турция и Египет — это самые дорогие направления, а Таиланд, Маврикий и Мальдивы — еще дороже. Естественно, увеличивается спрос на другие направления. Не только в Абхазию, но и в Калининград, Санкт-Петербург, Минск. Абхазия дешевле, чем Сочи примерно на 30%. Если в Сочи номер на Новый год стоит в среднем 10 тыс. рублей в сутки, то в Абхазию — не дороже 7 тыс. Для многих людей это существенная экономия. К тому же, дешевле не только проживание, но и питание с напитками».



Как писали ранее Юга.ру, новогодний отдых по системе «все включено» на курортах Краснодарского края обойдется в 100 тыс. рублей.