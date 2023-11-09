В Краснодаре состоится премьера спектакля-лабиринта «Женщины Эллады»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском театре «Мой» 11-14 ноября пройдут премьерные показы спектакля «Женщины Эллады»

Жанр постановки — бродилка по лабиринту. В основе лежат рассказы известного американского драматурга Дона Нигро «Медуза», «Сафо» и «Ариадна».

Главные роли исполняют студенты профильного курса учебного театра «Мой» Катя Брагина, Маргарита Макарова, Елена Соловьева, Алина Чечкина, Юлия Двойникова, Ангелина Гуренко и Кристина Редько.

Премьерные показы пройдут 11-12 ноября в 15:00 и 13-14 ноября в 20:00. Возрастное ограничение 16+. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно на сайте. Театр «Мой» находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре имени Горького 8-10 декабря состоятся премьерные показы нового спектакля «Анна Каренина» по одноименному произведению Льва Толстого. 

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