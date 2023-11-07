Жители Краснодара предпочитают читать книги в стиле фэнтези — SuperJob

Сервис по поиску работы провел опрос среди краснодарцев на тему книг

По его результатам, 74% жителей предпочитают читать книги, а 19% — слушать. Отечественных авторов выбирают немного чаще, чем зарубежных: 37% против 30% соответственно. Каждый третий респондент считает, что это вообще не важно.

Самый популярный жанр у краснодарцев — фэнтези, его любят 31% опрошенных. Второе место делят между собой детективы и научно-популярная литература (по 26%), на третьем месте классика (24%). Следом идут исторические романы (22%) и приключения (18%). Психологическую литературу предпочитают 16% опрошенных, деловую — 13%, триллеры — 10%, философскую, религиозную, эзотерическую выбирают 8% респондентов, любовные романы — 6%, документалистику — 4%.

Женщины любят читать больше мужчин (77 и 71% соответственно). Первые чаще выбирают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы. Вторые отдают предпочтение фэнтези, научно-популярной и бизнес-литературе.

Среди молодежи в возрасте до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (48%). Респонденты с ежемесячным заработком более 80 тыс. рублей выбирают профессиональную и научно-популярную литературу.

Время проведения иследования: 1—3 ноября 2023 года

Количество респондентов: 300 человек

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Тепло» 11 ноября состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера.