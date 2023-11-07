Бизнес-кейсы «Ростелекома» войдут в учебную программу Высшей школы бизнеса ВШЭ

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Вся Россия

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  • © Фото pch.vector, freepik.com
    © Фото pch.vector, freepik.com

«Ростелеком» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) подписали долгосрочное соглашение о партнерстве

Преподаватели ВШБ разработают серию учебных кейсов на основе реальных бизнес-ситуаций из управленческой практики «Ростелекома». Всего кейсов будет 16, по разным аспектам менеджмента: управление проектами, стратегии и маркетинг, организационное поведение, лидерство, а также операционный и финансовый менеджмент.

Кейсы, отражающие актуальные вызовы и бизнес-процессы российского рынка, станут материалом для обучения различного уровня — от бакалавриата до программ MBA. 

Разработки внедрят в образовательные программы ВШБ. Также они пополнят коллекцию учебных кейсов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и станут доступны бесплатно всем преподавателям бизнес-дисциплин в вузах и корпоративных университетах. Дополнительное преимущество проекта — методические указания для преподавателей по использованию этих кейсов.

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«Установление партнерств с компаниями-лидерами — один из приоритетов развития ВШБ как ведущей российской бизнес-школы. Использование оригинальных учебных кейсов, разработанных на первичных материалах отечественных компаний, является важным фактором высокого качества наших программ от бакалавриата до МВА и корпоративного обучения. Новый проект ВШБ с «Ростелекомом» показывает, что кооперация с бизнесом в создании кейсов о практиках российского менеджмента может приносить пользу обеим сторонам», — подчеркнул директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Валерий Катькало.

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«Наша компания обладает обширной экспертизой в области реализации сложных и масштабных проектов в разных отраслях экономики. Выступая партнером для государства, бизнеса и населения, «Ростелеком» внедряет технологичные сервисы и продукты, для разработки и запуска которых необходимы уникальные компетенции и профессионализм. Совместный проект с бизнес-школой такого уровня позволяет нам не просто поделиться этим опытом с аудиторией, для которой он важен. Мы уверены, что наше сотрудничество станет вкладом в укрепление кадрового потенциала страны и позволит подготовить действительно востребованных бизнесом специалистов. Кроме того, для нас важно, что партнерство с ВШЭ усилит и наши собственные обучающие программы», — отметила директор по развитию персонала ПАО «Ростелеком» Екатерина Барабанова.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

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