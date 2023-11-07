В Краснодарском крае выросла доля вакансий на удаленку — МТС

МТС и hh.ru выяснили, что в Краснодарском крае доля вакансий на удаленную работу выросла до 6%

В 2021 году доля таких вакансий в Краснодарском крае была более 5%, в 2022 году начала снижаться, а в 2023 превысила показатели пандемийного периода и поднялась до 6%. Данные этого года показывают, что компании и сотрудники не готовы отказываться от преимуществ удаленного формата.

Среди российских регионов по доле вакансий с удаленным режимом с большим отрывом лидирует Ингушетия (свыше половины вакансий). За ней идут Чечня и Ненецкий АО. Меньше всего подобных вакансий в Москве, а больше — в Ленинградской области. При этом Москва лидирует по числу гибридных форматов работы (часть времени — в офисе, часть — удаленно). А на Кубани такой режим труда только начинает зарождаться и занимает меньше 1% в общем числе вакансий.

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Топ отраслей по вакансиям с удаленным и гибридным режимом работы 39,9% вакансий с удаленным режимом работы и 9,2% — с гибридным относятся к отрасли ИТ. На втором месте и по удаленке, и по «гибриду» — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно. Наименьшее число удаленных рабочих мест в 2023 году оказалось в государственных организациях, в энергетике и нефтегазовой отрасли. В последнюю тройку попала также сфера ЖКХ.

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Топ специальностей с удаленкой и «гибридом» В топ-20 специальностей с удаленкой (доля — 20% и более) больше всего ИТ-профессий (гейм-дизайнер, технический писатель, системный аналитик, DevOps-инженер, программист/разработчик, тестировщик, дата-сайентист, продуктовый аналитик, BI-аналитик/аналитик данных). Еще три специальности в топе — сотрудники отделов маркетинга. Абсолютные лидеры — операторы call-центров, копирайтеры, редакторы, корректоры. Растет число высших руководителей с удаленным и гибридным режимом работы. В 2023 году примечательно большое количество предложений удаленной работы также для фитнес-тренеров. Цифра может быть связана с ростом количества онлайн-платформ для тренировок. Доля педагогов и преподавателей на удаленке снизилась по сравнению с 2021 годом, но осталось на высоком уровне.