В краснодарском микрорайоне «Любимово» отметили День народного единства

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Краснодарский край

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  • © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ
    © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ

4 ноября в Краснодаре в микрорайоне «Любимово» прошел праздник, посвященный Дню народного единства

Мероприятие собрало на площади у фонтана около ста жителей, которые пришли целыми семьями, чтобы повеселиться и поучаствовать в различных активностях.

Гостей праздника встречали ходулисты в национальных костюмах, тематическая фото-зона и интерактив с ведущим на тему единства наций. В праздничном концерте участвовали танцевальные коллективы и ансамбль народной песни.  

  • © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ
    © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ

«Любимово» — жилой комплекс застройщика ГК ИНСИТИ в периметре улиц Кирилла Россинского, Батуринской и Семигорской. Как писали Юга.ру, в мае торжественная церемония выдачи ключей от квартир прошла в 16 квартале микрорайона, а в октябре на полгода раньше заявленного срока получили ключи новоселы 7 квартала.

В «Любимово» дети могут ходить в садик и школу менее чем в 100 метрах от дома. Из квартала можно выйти на новый бульвар с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. 

Всего в «Любимово» заселились уже более шести тысяч семей. Ещё один квартал достроят до конца года, чтобы собственники смогли встретить Новый год в новых квартирах.

  • © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ
    © Фото Романа Сидорова, предоставлено пресс-службой ГК ИНСИТИ
Жилье Недвижимость Праздники Строительство

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