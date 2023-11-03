В Японском саду парка «Краснодар» покажут концерт и спектакль

В Японском саду парка «Краснодар» 4 ноября будет развлекательная программа

В 13:00 начнется концерт-рассказ «Момидзи». Прозвучит японская поэзия хайку и музыка для цитры кото. Стоимость билета 1 тыс. рублей, купить можно по ссылке.

В 17:00 зрители смогут оценить музыкально-пластический спектакль Tamashi. Это четыре мистические истории о чарующем и опасном пауке Кумо, печальной Кутисакэ, волшебных кошках Бакэнеко и трагической Оцуи. Стоимость билета 2 тыс. рублей, купить можно по ссылке.

Доступ в Японский сад возможен за 1,5 часа до начала представления, на которое куплен билет.