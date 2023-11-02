Эксперт заявил о снижении качества кубанского риса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Национальном центре зерна заявили, что урожай и качество кубанского риса снизились

Старший научный сотрудник «Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко» Денис Котляров сказал, что в 2023 году качество и урожай зерна в Краснодарском крае снизились. Об этом эксперт сообщил на бизнес-конференции «1000 гектар», пишет РБК Краснодар.

По словам Котлярова, причинами стали непогода и недостаток оборотных средств сельхозпредприятий. При этом экономический эффект текущих показателей урожайности зерна остается положительным.

Читайте также:

«Некоторые, конечно, были недовольны такой невысокой урожайностью по сравнению с рекордными результатами прошлого года. Но мы рады и этому», — сказал Котляров.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодарском крае собрали на треть больше риса, чем в 2022 году. Площадь посева удалось увеличить благодаря возведению подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла.

Сельское хозяйство

Новости

Эксперт заявил о снижении качества кубанского риса
Из Краснодарского края и Ростовской области запустят туристические поезда в Карачаево-Черкесию
В Краснодарском крае ухудшится погода, но на выходных осадки прекратятся
Администрация Краснодарского края потратит 408 млн рублей на обслуживание трех вертолетов
Глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале
Ленивец-убийца, болотный царь, полтергейст. Рассказываем, что посмотреть в кино со 2 ноября

Лента новостей

Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали
Ленивец-убийца, болотный царь, полтергейст
Сегодня, 11:33
Ленивец-убийца, болотный царь, полтергейст
Рассказываем, что посмотреть в кино со 2 ноября
Что означают чёрные ценники на товарах?
Сегодня, 14:47 Реклама
Что означают чёрные ценники на товарах?
Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

Реклама на сайте