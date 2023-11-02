Эксперт заявил о снижении качества кубанского риса

В Национальном центре зерна заявили, что урожай и качество кубанского риса снизились

Старший научный сотрудник «Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко» Денис Котляров сказал, что в 2023 году качество и урожай зерна в Краснодарском крае снизились. Об этом эксперт сообщил на бизнес-конференции «1000 гектар», пишет РБК Краснодар.

По словам Котлярова, причинами стали непогода и недостаток оборотных средств сельхозпредприятий. При этом экономический эффект текущих показателей урожайности зерна остается положительным.