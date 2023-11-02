Эксперт заявил о снижении качества кубанского риса
В Национальном центре зерна заявили, что урожай и качество кубанского риса снизились
Старший научный сотрудник «Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко» Денис Котляров сказал, что в 2023 году качество и урожай зерна в Краснодарском крае снизились. Об этом эксперт сообщил на бизнес-конференции «1000 гектар», пишет РБК Краснодар.
По словам Котлярова, причинами стали непогода и недостаток оборотных средств сельхозпредприятий. При этом экономический эффект текущих показателей урожайности зерна остается положительным.
«Некоторые, конечно, были недовольны такой невысокой урожайностью по сравнению с рекордными результатами прошлого года. Но мы рады и этому», — сказал Котляров.
Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодарском крае собрали на треть больше риса, чем в 2022 году. Площадь посева удалось увеличить благодаря возведению подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла.