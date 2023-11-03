В Краснодаре на выходных пройдет маркет локальных брендов

В программе: презентация одежды, стилизация образов от имидж-агентства, работа бьюти-студии. Можно будет приобрести авторские украшения, одежду, обувь, сумки, сладости и кондитерские изделия, мыло ручной работы и другие косметические средства, изделия из бумаги ручного литья, парфюмерию.

Также гостей ждут выступление чемпиона юга по битбоксу, рисование вином, мастер-классы по создание букетов и многое другое.

Маркет будет работать 4 и 5 ноября с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Арт-центр «Бронзовая лошадь» находится по адресу улица Калинина, 291.

Как писали Юга.ру, в ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 12 ноября пройдет фестиваль детской книги. В программе книжная ярмарка и своп, литературные лекции, детская анимация с героями сказок, театральное представление, игры, розыгрыши, поэзия под звуки клавиш.