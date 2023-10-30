На улицах Сочи установили умное освещение за 600 млн рублей

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Краснодарский край

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  • © Фото Южного пресс-центра «Ростелекома»
    © Фото Южного пресс-центра «Ростелекома»

«Ростелеком» в Сочи заменил около 25 тыс. старых светильников на светодиодные, усовершенствовал 574 шкафа управления и подключил все устройства к автоматической системе управления наружным освещением

Интеллектуальная платформа самостоятельно управляет режимом освещения в зависимости от времени суток и климатических условий. Встроенная сеть передачи данных связывает шкафы управления с центральным сервером и между собой. Система помогает собирать информацию о состоянии сети наружного освещения и отслеживать незаконные подключения.

Проект реализовали за счет инвестиций провайдера и в соответствии с концепцией «Умного города» нацпрограммы «Цифровая экономика». Сумма контракта — около 600 млн рублей.

«Фонари модернизировали по всему Большому Сочи — в Дагомысе, Лазаревском, Центральном, включая гостевой маршрут, Хосте, Адлере и Красной Поляне. При этом светильники установлены не только в популярных локациях, но и в тех в местах, которые ранее никогда не освещались. «Ростелеком» по завершению монтажа передал все осветительное оборудование на баланс администрации города-курорта и в течение действия контракта будет нести гарантийные обязательства. Реализация данного контракта позволяет муниципалитету экономить более 50% бюджета на освещение улиц», — рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В Ростове-на-Дону «Ростелеком» установил:

«Цифровизация определяет все направления развития нашего города в качестве крупнейшего курорта страны, в том числе в вопросах комплексного благоустройства. Современное уличное освещение появляется повсеместно, в том числе в отдаленных населенных пунктах по просьбам наших жителей. Внедрение интеллектуальных технологий позволяет оптимизировать энергопотребление и управление уличным освещением, помогает сформировать удобную и безопасную среду для жителей и гостей Сочи», — отметил мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

Реализация концепции «умного освещения» на Кубани началась со станицы Староминской и города Белореченска в 2018 году, а в 2023 году в регионе выполнили 11 таких проектов.

Системы умного освещения успешно работают в станице Староминской, в Белореченске, Курганинске, Кропоткине, Кореновске, Тимашевске, Туапсе и других городах Краснодарского края.

все проекты «Ростелекома», реализуемые в национальных интересах

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Благоустройство Инфраструктура Курорты и туризм Ростелеком Сочи

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