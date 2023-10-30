Россияне оформили больше 3 тысяч рассрочек по кредитным картам РНКБ
С момента запуска рассрочки по кредитным картам в августе 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) воспользовались этой возможностью более трех тысяч раз
Средний чек рассрочки — 5700 рублей, а срок — 5,5 месяцев. Максимальная сумма покупок и самый большой средний чек приходятся на магазины бытовой техники.
Рассрочка в РНКБ позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов, но с единовременной комиссией за оформление.
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Услугу можно подключить для покупок от 1000 рублей в предыдущем и текущем месяцах. Срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев. Чем он короче, тем ниже комиссия. Рассрочка не снижает лимит кредитной карты.
Продукт доступен владельцам кредитных карт с мобильным приложением на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0.
В 2022 году льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней. Он распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы), которые не оформлены в рассрочку. При этом за расчеты картой РНКБ можно получить кешбэк до 5% по программе лояльности.
Как писали Юга.ру, россияне ежедневно оформляют около 300 виртуальных карт РНКБ и покупают онлайн в два раза чаще, чем в пошлом году.