Россияне оформили больше 3 тысяч рассрочек по кредитным картам РНКБ

С момента запуска рассрочки по кредитным картам в августе 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) воспользовались этой возможностью более трех тысяч раз

Рассрочка в РНКБ позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов, но с единовременной комиссией за оформление.

Средний чек рассрочки — 5700 рублей, а срок — 5,5 месяцев. Максимальная сумма покупок и самый большой средний чек приходятся на магазины бытовой техники.

Услугу можно подключить для покупок от 1000 рублей в предыдущем и текущем месяцах. Срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев. Чем он короче, тем ниже комиссия. Рассрочка не снижает лимит кредитной карты.

Продукт доступен владельцам кредитных карт с мобильным приложением на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0.