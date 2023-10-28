В Краснодаре пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино»
В краснодарской кофейне Surd Coffe х Red 29 октября пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино» от образовательного проекта Vita Nuova
Программа:
- с чем жанр полемизирует, а с чем вступает в альянс;
- почему ужасы, скрывающиеся внутри каждого из нас, могут быть страшнее маньяка с топором;
- как Ингмар Бергман заставил Смерть играть в шахматы и что именно современные хорроры впитали от немецких экспрессионистов;
- в кого перевоплотились знаменитые чудовища Иеронима Босха и на какую ладью Ларс фон Триер сажает Мэтта Диллона на его пути к неизведанному
Встречу проводит лектор Vita Nuova Виктор Венгерский.
Начало в 16:00. Вход свободный, но запись обязательна в телеграм-канале t.me/teamSCredstreet. Surf Coffe x Red находится по адресу улица Красная, 65.
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