В Краснодаре пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино»

В краснодарской кофейне Surd Coffe х Red 29 октября пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино» от образовательного проекта Vita Nuova

Программа:

с чем жанр полемизирует, а с чем вступает в альянс;

почему ужасы, скрывающиеся внутри каждого из нас, могут быть страшнее маньяка с топором;

как Ингмар Бергман заставил Смерть играть в шахматы и что именно современные хорроры впитали от немецких экспрессионистов;

в кого перевоплотились знаменитые чудовища Иеронима Босха и на какую ладью Ларс фон Триер сажает Мэтта Диллона на его пути к неизведанному

Встречу проводит лектор Vita Nuova Виктор Венгерский.

Начало в 16:00. Вход свободный, но запись обязательна в телеграм-канале t.me/teamSCredstreet. Surf Coffe x Red находится по адресу улица Красная, 65.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 29 октября состоится бесплатная лекция «Бракованное искусство, или что такое барокко».