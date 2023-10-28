В Краснодаре пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино»

Краснодарский край

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  • © Mr.Drunke Bar
    © Mr.Drunke Bar

В краснодарской кофейне Surd Coffe х Red 29 октября пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино» от образовательного проекта Vita Nuova

Программа:

  • с чем жанр полемизирует, а с чем вступает в альянс;
  • почему ужасы, скрывающиеся внутри каждого из нас, могут быть страшнее маньяка с топором;
  • как Ингмар Бергман заставил Смерть играть в шахматы и что именно современные хорроры впитали от немецких экспрессионистов;
  • в кого перевоплотились знаменитые чудовища Иеронима Босха и на какую ладью Ларс фон Триер сажает Мэтта Диллона на его пути к неизведанному

Встречу проводит лектор Vita Nuova Виктор Венгерский.

Начало в 16:00. Вход свободный, но запись обязательна в телеграм-канале t.me/teamSCredstreet. Surf Coffe x Red находится по адресу улица Красная, 65.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 29 октября состоится бесплатная лекция «Бракованное искусство, или что такое барокко».

Афиша Кино Краснодар Лекции Образование

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В Краснодаре пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино»
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