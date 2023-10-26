Студенты IT-специальностей изучат работу с данными на базе решений «Ростелекома»

В крупнейших университетах России будущих IT-специалистов обучат с помощью «Платформы управления данными» от «Ростелекома»

В 2022 году «Ростелеком» запустил пилотный проект по подготовке ИТ-специалистов в четырех университетах России: РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Уральском федеральном университете и МГТУ «Станкин». В этом году проект охватил 15 ведущих вузов страны и включает новые программы, в том числе в сфере аналитики данных.

В 2023 году на факультеты, обучающие аналитике данных, поступило более 2000 студентов, провайдер подписал с вузами лицензионные договоры о предоставлении «Платформы управления данными» для обучения.

На курсе «Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» на базе решений «Ростелекома» студенты изучают современные озера и хранилища данных, аналитику больших данных и методы искусственного интеллекта, платформы машинного обучения и бизнес-аналитики.



На практических занятиях используют инструменты платформы: RT.ClusterManager, RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.DataVision. С их помощью студенты смогут развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые можно визуализировать на BI-дашбордах. Более 100 преподавателей также обучились и получили практические навыки по работе с инструментами продукта.

Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестаций с обязательными практическими заданиями.

Курс составили с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта при активном участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов с многолетним педагогическим опытом.

«Образовательная программа «Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» на базе решений «Ростелекома» — это не только теоретический курс о современных методах и подходах к анализу больших данных, но и практические занятия с применением современных инструментов. Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет год от года абсолютно во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. И, возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды «Ростелекома» и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России», — сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

«Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» на базе решений «Ростелекома» — одна из трех программ профессиональной переподготовки. Ее разработал департамент по развитию стратегических проектов «РТК ИТ» в рамках инициативы «Ростелекома» по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие программы направлены на подготовку DevOps-инженеров и мобильную разработку для ОС «Аврора».