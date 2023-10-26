В Темрюкском районе отметят День станицы Атамань

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 28 октября отметят 14-й день рождения станицы

На протяжении всего дня посетителей будут угощать блюдами традиционной кубанской кухни — наваристым борщом с салом, варениками, ароматной выпечкой. Также в программе танцы с холодным оружием от казаков-джигитов, фолк-дискотека и исполнение песен в рок-обработке от группы «Народный драйв», огненное шоу, викторины и кулинарные мастер-классы, реконструкции старинных обрядов, ярмарки ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Ранее в «Атамани» прошли гастрономические праздники разносолов, борща, индюшки, шашлыка, черноморский продуктов, окрошки, вареников.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Музыкальном театре 29-30 октября пройдет фестиваль Георгия Гараняна и Леонарда Гатова GG Jazz.