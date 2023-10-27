В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 28 октября состоится образовательная лекция «Привязанность»
Психолог Екатерина Главан расскажет, в чем механизм чувства привязанности и может ли она быть заложена в человеческой природе. Участники узнают, как развивается привязанность, для чего она нужна, почему люди от нее страдают и что лежит в основе этого загадочного механизма мозга.
Программа:
- Что такое привязанность?
- Эксперименты и исследования, доказавшие значимость детского опыта привязанности.
- Как характер привязанности проявляется у взрослых?
- Почему мы влюбляемся в тех, а не иных: какие существуют типы привязанности и как они выглядят в отношениях?
Начало в 16:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
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