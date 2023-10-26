Предприниматели смогут подключить камеры видеонаблюдения к защищенному облачному хранилищу «Ростелекома»

С помощью решения VMSBox бизнес-клиенты «Ростелекома» могут подключить собственные IP-камеры к защищенной облачной инфраструктуре провайдера

Интеграция в платформу «Ростелекома» позволит централизованно управлять камерами через приложение на любом устройстве и сэкономит инвестиции на собственные серверы и оборудование.

После подключения клиентам будут доступны все преимущества облачного решения, включая видеоаналитику.

Как это работает?



VMSBox — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет подключить собственные IP-камеры клиента к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» по технологии PlugandPlay.



Для доступа к защищенному облаку нужен только мини-компьютер с предустановленным программным обеспечением VMS. После запуска VMSBox найдет в локальной сети камеры, а пользователю останется только выбрать, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер.



Видеопоток с подключенных камер транслируется онлайн в приложение. В нем также можно просматривать архивные видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу связи и хранятся на собственных серверах облачной платформы «Ростелекома». Так клиенты не потеряют их даже в случае неполадок с локальным оборудованием.

VMSBox подойдет компаниям, ориентированным на импортозамещение: разработка «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Современные решения для видеонаблюдения помогают компаниям повышать уровень безопасности на объектах, контролировать рабочие процессы и эффективность сотрудников, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации. А использованиеоблачных платформы для хранения и обработки видеоданныхобеспечивают гибкость, масштабируемость и эффективность процессов, экономят затраты компаний на собственную инфраструктуру и серверы.

«Сервисы облачного видеонаблюдения становятся все более популярными и востребованными у бизнеса. «Ростелеком» постоянно расширяет возможности своей платформы видеонаблюдения, внедрение коробочного решения VMSBox — это еще один технологичный шаг навстречу клиентам. Подключив этот сервис, бизнес получит интеллектуальную и легко масштабируемую систему с высоким уровнем защиты данных без существенных расходов», — говорит директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Александр Яресько.