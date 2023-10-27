Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о барокко

В Краснодарском музее имени Коваленко 29 октября состоится лекция «Бракованное искусство, или что такое барокко»

Слушатели познакомятся со стилем барокко, его характерными особенностями и различными проявлениями, начиная с архитектуры и заканчивая декоративно-прикладным искусством. Встречу проводит младший научный сотрудник музея Анастасия Волохова.

Барокко переводится с итальянского языка как «вычурный». Ему свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, обостренная чувственность, стремление к величию образов и пышности форм, к совмещению реальности и иллюзии. Человек эпохи барокко отвергает естественность. У женщин бледная кожа и замысловатая прическа, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса, она на каблуках. Мужчины предпочитают брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики.

Начало в 13:00. Вход свободный, необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-09-00.

Как писали Юга.ру, в книжном магазине «Чарли» 29 октября состоится лекция «Казаки и модернизм. История мозаики Краснодара». Её проведет искусствовед Алексей Угольников.