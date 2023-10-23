Wink покажет второй сезон юмористического сериала «#ШКЛТ2»

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Вся Россия

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  • Кадр из сериала «#ШКЛТ2» © Скриншот со страницы https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RJ6M8t2f5Tk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.yuga.ru%2F&source_ve_path=Mjg2NjMsMTM3NzIxLDEzOTExNywyODY2NSwyODY2NSwyMzg1MQ&feature=emb_title
    Кадр из сериала «#ШКЛТ2» © Скриншот со страницы https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RJ6M8t2f5Tk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.yuga.ru%2F&source_ve_path=Mjg2NjMsMTM3NzIxLDEzOTExNywyODY2NSwyODY2NSwyMzg1MQ&feature=emb_title

Видеосервис Wink.ru представил тизер второго сезона семейного сериала #ШКЛТ2 (12+) с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях

#ШКЛТ2 сочетает жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

Первые два эпизода сериала #ШКЛТ2 станут доступны эксклюзивно на Wink.ru 2 ноября. Далее по четвергам будет выходить по две новые серии.

Шоуранеры проекта — Наталья Еприкян и Дмитрий Грачев, режиссер — Алексей Кокорин. Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал пополнит линейку Wink Originals («Балет», «Ухожу красиво», «Актрисы», «Макс и Гусь», «Плакса»‎, «‎Короче, план такой»‎ и другие). Производством сериала занимается кинокомпания «Студия Гранат» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎).

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«В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи», — отметил исполнитель главной роли в сериале #ШКЛТ2 Егор Дружинин.

#ШКЛТ стал финалистом российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» 2023 года. Первый сезон юмористического шоу вошел в тройку в номинации «Лучший сериал для детей и семейного просмотра».

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