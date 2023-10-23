РНКБ ускорил оформление гарантий для бизнеса до 15 минут

С октября 2023 года оформить банковскую экспресс-гарантию в РНКБ (входит в Группу ВТБ) можно в течение 15 минут

Теперь клиенты РНКБ могут оформить в личном кабинете участника госзакупок гарантии на сумму до 20 млн рублей по двум документам — заявке на гарантию и паспорту руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя. Решение о выдаче такой гарантии выносят в течение 15 минут.

По условиям, максимальная сумма экспресс-гарантии — 100 млн рублей. Ее можно оформить для: участия в конкурсе (тендерная гарантия);

исполнения обязательств по контракту (в том числе для обеспечения возврата суммы выплаченного аванса) сроком до 5 лет;

исполнения обязательств в гарантийный период (после выполнения контракта) сроком до 6 лет.

Минимальная ставка — 2,3%, минимальная сумма комиссии — 1000 рублей.

С начала 2022 года РНКБ выдал участникам госзакупок около 1000 экспресс-гарантий на сумму более 800 млн рублей в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П.

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