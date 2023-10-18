РНКБ выдал бизнесу 10 млрд рублей кредитов по госпрограммам

За 9 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 10 млрд рублей кредитов по льготным государственным программам

Больше 70% таких кредитов оформили предприниматели из Крыма и Севастополя.

По государственной программе льготного кредитования субъектов МСП №1764 банк выдал 4 млрд рублей с начала 2023 года. Чаще всего господдержкой пользовались предприятия сферы обрабатывающего производства, сдачи недвижимости в аренду, строительства, гостиничного бизнеса и общепита. По условиям программы №1764, кредит можно оформить:

По программе льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территории Крыма и Севастополя №2221 РНКБ выдал около 3 млрд рублей, а еще 1,7 млрд рублей — в рамках федеральной программы Министерства сельского хозяйства РФ №1528 со ставкой до 5% годовых.

Также РНКБ выдал 445 кредитов на 1 млрд рублей малому и среднему бизнесу под поручительство «Корпорации «МСП».