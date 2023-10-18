В Краснодаре проведут национальный фестиваль «День Индии»

Глава города Евгений Наумов обсудил событие с президентом Индийского культурно-национального центра «Сита» Маноджем Котвани. По словам мэра, «развитие сотрудничества в разных сферах с другими странами — важный вектор политической жизни и создания дружественной атмосферы между народами».

Он добавил, что фестиваль должен стать для краснодарцев и гостей города отличной возможностью лучше узнать о традициях и обычаях Индии, её прошлом и настоящем. В рамках развлекательной программы ожидаются выступления национальных коллективов, театрализованное представление традиционной индийской свадьбы, кинопоказы, коллективные медитаци, мастер-классы, соревнования по шахматам и дружеские матчи по пляжному волейболу.

Даты проведения фестиваля пока не уточняются.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» пройдёт кинофестиваль фильмов Вуди Аллена. Можно будет посмотреть ленты «Великая ирония», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Колесо чудес» и «Фестиваль Рифкина».