В Краснодаре состоится концерт «Нежность» памяти Майи Кристалинской

Краснодарский край

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  • Концерт Бориса Гребенщикова в Краснодаре © Евгений Резник, ЮГА.ру
    Концерт Бориса Гребенщикова в Краснодаре © Евгений Резник, ЮГА.ру

В краснодарском Дворце искусств 21 октября состоится премьера концерта «Нежность» памяти Майи Кристалинской

Выступят Оркестр Ильи Филиппова и Кубанский симфонический оркестр. Специальными гостями станут лауреат Shure Montreux Jazz Voice Competition Юлиана Рогачёва (вокал, Москва) и лауреат международных конкурсов Алексей Чернаков (фортепиано, Москва).

В программу концерта вошли такие хиты из репертуара певицы, как «Я тебя подожду», «Старый клен», «В нашем городе дождь», «Неужели это мне одной», «Если вам ночью не спится», «Нежность» и другие.

«Концерт — настоящий подарок меломанам, которые ценят энергию джаза, красоту звучания симфонического оркестра и утонченность женского вокала», — считают в пресс-службе КМТО «Премьера».

Начало в 17:00. Стоимость билетов 400-900 рублей, купить можно по ссылке. Дворец искусств находится по адресу улица Стасова, 175.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдут два юмористических концерта стендап-комиков. 19 ноября состоится выступление Ивана Абрамова с новой программой «Мои девочки». 22 декабря можно будет послушать шутки Стаса Старовойтова.

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