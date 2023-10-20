В «Атамани» пройдет фестиваль «Кубанские разносолы»

На протяжении всего дня гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим. Кроме того, в станице приготовят тонну кубанского плова в казанах.

Также в программе праздника кулинарные мастер-классы по засолке, викторина с розыгрышем призов, огненное шоу, реконструкции старинных обрядов, игры, вокальные номера на подворьях, выставка декоративно-прикладного искусства.

Ранее в казачьей деревне прошел краевой фестиваль свадебных традиций. 14 октября поженили более 100 пар.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют провести фестиваль «День Индии». В рамках развлекательной программы ожидаются концерты, театрализованные представления, кинопоказы, медитации, мастер-классы, соревнования и многое другое.