В «Атамани» пройдет фестиваль «Кубанские разносолы»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 21 октября пройдёт краевой праздник «Кубанские разносолы»

На протяжении всего дня гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим. Кроме того, в станице приготовят тонну кубанского плова в казанах.

Также в программе праздника кулинарные мастер-классы по засолке, викторина с розыгрышем призов, огненное шоу, реконструкции старинных обрядов, игры, вокальные номера на подворьях, выставка декоративно-прикладного искусства.

Ранее в казачьей деревне прошел краевой фестиваль свадебных традиций. 14 октября поженили более 100 пар.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют провести фестиваль «День Индии». В рамках развлекательной программы ожидаются концерты, театрализованные представления, кинопоказы, медитации, мастер-классы, соревнования и многое другое.

Еда Праздники Тамань Темрюкский район Фестивали

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